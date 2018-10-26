Сборная Румынии проведет домашний матч без зрителей

УЕФА наказал сборную Румынии закрытием трибун на один домашний матч, информирует пресс-служба организации.

Федерацию футбола Румынии обвинили в использовании болельщиками пиротехники на трибунах, вторжении на поле, а также в расистском поведении фанатов (баннеры и кричалки) на матче Лиги наций против команды Сербии (0:0).

Встреча прошла в Бухаресте 14 октября.

Кроме того, Федерация футбола Румынии оштрафована на 50 тысяч евро за расистское поведение болельщиков и на 23 тысячи за остальные нарушения.