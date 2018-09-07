20:25 | Футбол — Лига наций

Сборная России в Турции: прогулка на поле под свист трибун. Видео

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Сборная России приехала на матч Лиги наций против Турции. Встреча пройдет в Трабзоне, начало – в 21.45 (мск).

Сразу после приезда игроки сборной прогулялись по полю под свист турецких болельщиков.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)

 

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