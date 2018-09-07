Сборная России в Турции: прогулка на поле под свист трибун. Видео

Сборная России приехала на матч Лиги наций против Турции. Встреча пройдет в Трабзоне, начало – в 21.45 (мск).
Сразу после приезда игроки сборной прогулялись по полю под свист турецких болельщиков.
Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)
Мы на стадионе! @UEFAEURO pic.twitter.com/nuWbTFrQR8– Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.
Прогулка на поле под свист трибун pic.twitter.com/2ljXVMmJFh– Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.