Сборная России сыграет с Турцией и Швецией в Лиге наций

Соперниками сборной России по группе 2 в дивизионе B в Лиге наций УЕФА стали команды Турции и Швеции. Это стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Лозанне. Этот турнир призван заменить товарищеские матчи сборных и будет проводиться каждые два года.
Напомним, Россия не могла попасть в одну группу с Украиной.
Четыре победителя групп выйдут в первый дивизион (лигу А), четыре аутсайдера опустятся в третий дивизион (лигу С). Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.
Лига наций пройдет в 2018 году с сентября по ноябрь. Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября.
Патриот Сибири
Евразия никогда не воевала с Океанией, разводить не нужно.
15:53
HAZELSAMARA
Первые строчки полкового марша преображенцев - "Знают турки нас и шведы".
15:13
Бней Иегуда
Хорошую штуку придумали.) Это гораздо лучше товарняков, к тому же будет титул разыгрываться и путёвки на Евро.) И шлак со шлаком играет, а топы с топами.)
14:53
Ajccio
Группа смерти! Борьба за выживание, однозначно
14:43
Millwall82
Давний друг-враг.
14:40