Сборная России сыграет с Турцией и Швецией в Лиге наций

Соперниками сборной России по группе 2 в дивизионе B в Лиге наций УЕФА стали команды Турции и Швеции. Это стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Лозанне. Этот турнир призван заменить товарищеские матчи сборных и будет проводиться каждые два года.

Напомним, Россия не могла попасть в одну группу с Украиной.

Четыре победителя групп выйдут в первый дивизион (лигу А), четыре аутсайдера опустятся в третий дивизион (лигу С). Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Лига наций пройдет в 2018 году с сентября по ноябрь. Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября.

Что такое Лига наций – читайте здесь