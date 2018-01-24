20:30 | Футбол — Лига наций

Сборная России стартует в Лиге наций 7 сентября выездным матчем с Турцией


Стало известно расписание матчей сборной России в группе B лиги 2 Лиги наций, сообщает официальный сайт УЕФА. Команда Станислава Черчесова стартует в новом турнире европейской организации 7 сентября гостевым матчем против Турции.

Помимо России, Турции и Швеции в лиге 2 в других тройках встретятся: Чехия, Украина и Словакия (группа 1), Северная Ирландия, Босния и Герцеговина и Австрия (группа 3), а также Дания, Ирландия и Уэльс (группа 4).

Четыре победителя каждой из групп этого дивизиона выйдут в лигу А, четыре аутсайдера опустятся в лигу С. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на чемпионат Европы 2020 года по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на европейское первенство.

Полное расписание матчей сборной России в Лиге наций:

7 сентября. Турция - Россия,
11 октября. Россия - Швеция,
14 октября. Россия - Турция,
20 ноября. Швеция - Россия.

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