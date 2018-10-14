Сборная России показала состояние "Фишта" перед матчем с Турцией

Твиттер сборной России опубликовал фотографии сочинского стадиона "Фишт" перед матчем Лиги наций против Турции. "Жаль, что фотография не передает запах свежескошенной травы", - говорится в подписи к снимку газона.

До матча России и Турции осталось чуть больше двух часов! pic.twitter.com/jkOBFWFQpd – Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.

Эх, жаль, что фотография не передает запах свежескошенной травы... 💥🙆 pic.twitter.com/eRhHsjpD5S – Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.

Россия - Турция: Лига наций B, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)