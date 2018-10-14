17:12 14 октября | Футбол — Лига наций

Сборная России показала состояние "Фишта" перед матчем с Турцией

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Твиттер сборной России опубликовал фотографии сочинского стадиона "Фишт" перед матчем Лиги наций против Турции. "Жаль, что фотография не передает запах свежескошенной травы", - говорится в подписи к снимку газона.

 

Россия - Турция: Лига наций B, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)

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