Сборная Косова разгромила Азербайджан и вышла в плей-офф за путевку на Евро-2020

Сборная Косова обыграла Азербайджан в матче Лиги наций - 4:0. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Арбер Зенели.

Сборная Косово выиграла группу и теперь сыграет в плей-офф за путевку на Евро-2020 вместе с Белоруссией, Грузией и Македонией.

Лига наций D

Группа 3

Косово - Азербайджан - 4:0 (1:0)

Голы: Зенели, 2 (1:0). Зенели, 50 (2:0). Ррахмани, 61 (3:0). Зенели, 76 (4:0).

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода, Бериша (Халими, 89), Шала, Зенели, Крюэзиу, Кололли, Рашица (Жегрова, 75), Муричи (Нухиу, 69).

Азербайджан: Агаев, Назиров, Пашаев, Гусейнов, Медведев, Халилзаде, Абдуллаев (Гурбанов, 71), Гараев, Ришард Алмейда, Дадашов (Исмаилов, 46), Мадатов (Абассов, 63).

Предупреждения: Назиров, 11. Абдуллаев, 45. Алити, 59. Халилзаде, 60.

Судья: Мийо (Франция).

20 ноября. Приштина. Стадион "Fadil Vokrri Stadium".

Мальта - Фарерские острова - 1:1 (1:1)

Голы: Р.Йоенсен, 3 (0:1). Карболан, 4 (1:1).

Мальта: Хогг, Аджус, Борг, Фаилла (Нвоко, 80), Фенек, Р.Мускат (Каруана, 66), З.Мускат, Мифсуд, Шембри, Мбонг, Карболан (Д.Зерафа, 77).

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Р.Йоенсен, В.Давидсен, Наттестад (Фере, 83), С.Ватнхамар (Бартальстову, 67), Ханссон, Ватнсдаль, Хендрикссон Ольсен, Ролантссон, Томсен (Ольсен, 75).

Предупреждения: Ватнсдаль, 34. Хендрикссон Ольсен, 43. Аджус, 55. Шембри, 81. З.Мускат, 87.

Судья: Мешков (Дмитров).

20 ноября. Та Кали. Стадион "Ta' Qali National Stadium".