Сане вернули в сборную Германии. Лев огласил заявку бундестим на матчи с Францией и Перу

Сборная Германии назвала состав на матч с Францией (6 сентября, Лига наций) и Перу (9 сентября, товарищеский матч).
В заявку команды вернулись нападающие Лерой Сане ("Манчестер Сити") и Нильс Петерсен ("Фрайбург"), а также защитник Джонатан Та ("Байер").
В составе бундестим три новичка: в первый раз в сборную Германии получили вызов защитники Тило Керер ("ПСЖ") и Нико Шульц ("Хоффенхайм"), а также полузащитник Кай Хаверц ("Байер").
Состав сборной Германии:
Вратари: Нойер ("Бавария"), тер Штеген ("Барселона", Испания);
защитники: Боатенг, Хуммельс, Киммих, Зюле (все - "Бавария"), Рюдигер ("Челси", Англия), Керер ("ПСЖ", Франция), Гинтер ("Боруссия" М), Хектор ("Кельн"), Шульц ("Хоффенхайм"), Та ("Байер");
полузащитники: Брандт, Хаверц ("Байер"), Ройс ("Боруссия" Д), Дракслер ("ПСЖ", Франция), Кроос ("Реал", Испания), Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Мюллер, Горецка (оба - "Бавария");
нападающие: Сане ("Манчестер Сити", Англия), Вернер ("Лейпциг"), Петерсен ("Фрайбург").
- Манчестер Сити
- Сборная Германии (Футбол)
- Хоффенхайм
- Фрайбург
- Сборная Франции (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Байер
- Сборная Перу (Футбол)
- Лерой Сане
- Нильс Петерсен
- Джонатан Та