Сане вернули в сборную Германии. Лев огласил заявку бундестим на матчи с Францией и Перу

Сборная Германии назвала состав на матч с Францией (6 сентября, Лига наций) и Перу (9 сентября, товарищеский матч).

В заявку команды вернулись нападающие Лерой Сане ("Манчестер Сити") и Нильс Петерсен ("Фрайбург"), а также защитник Джонатан Та ("Байер").

В составе бундестим три новичка: в первый раз в сборную Германии получили вызов защитники Тило Керер ("ПСЖ") и Нико Шульц ("Хоффенхайм"), а также полузащитник Кай Хаверц ("Байер").

Состав сборной Германии:

Вратари: Нойер ("Бавария"), тер Штеген ("Барселона", Испания);

защитники: Боатенг, Хуммельс, Киммих, Зюле (все - "Бавария"), Рюдигер ("Челси", Англия), Керер ("ПСЖ", Франция), Гинтер ("Боруссия" М), Хектор ("Кельн"), Шульц ("Хоффенхайм"), Та ("Байер");

полузащитники: Брандт, Хаверц ("Байер"), Ройс ("Боруссия" Д), Дракслер ("ПСЖ", Франция), Кроос ("Реал", Испания), Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Мюллер, Горецка (оба - "Бавария");

нападающие: Сане ("Манчестер Сити", Англия), Вернер ("Лейпциг"), Петерсен ("Фрайбург").