Руслан Камболов: "Все разочарованы, так как хотели занять первое место в группе"

Защитник сборной России Руслан Камболов после поражения от Швеции в матче Лиги наций (0:2) отметил, что команда выходила на поле с целью победить. Сейчас же, по его словам, нужно провести работу над ошибками.

- Настроение не очень хорошее, многое не получалось, но ребята выходили на этот матч, чтобы играть на победу, с определенной задачей, - цитирует ТАСС Камболова. - Проигрывая, надо было забивать, но не получилось, оборона была на втором плане. Сложно назвать причину, возможно, дело в реализации моментов, сегодня нам этого не хватило. Сейчас нужно провести работу над ошибками.

Нам нужно извлечь урок из этого поражения. Все разочарованы, так как хотели занять первое место в группе. Повторюсь, что мы выходили играть на победу, но не вышло.