Румыния обыграла Литву, литовцы вылетели в дивизион D

Сборная Румынии обыграла сборную Литвы (3:0) в матче группового турнира дивизиона С Лиги наций. У победителей забивали Джордже Пушкаш, Клаудиу Кешеру и Николае Станчу. У гостей в концовке матча был удален Арвидас Новиков.

Литва проиграла все матчи и с нулем очков досрочно вылетала в лигу D, заняв последнее место. Румыния занимает второе место в четвертой группе.

Лига наций

Дивизион С

Группа 4

Румыния - Литва - 3:0 (1:0)

Голы: Пушкаш, 7 (1:0). Кешеру, 47 (2:0). Станчу, 65 (3:0).

Румыния: Тэтэрушану, Моци, Сэпунару, Бензар, Кипчу (Дяк, 65), Максим, Станчу (Чикылдэу, 72), Антон, Банку, Кешеру (Хаджи, 68), Пушкаш.

Литва: Шеткус, Вайткунас, Гирдвайнис, Баравикас, Жулпа, Сиргедас, Петравичюс (Казлаускас, 80), Воробьев, Шимкус (Сливка, 65), Черных (Шярнас, 74), Новиков.

Предупреждения: Банку, 25. Пушкаш, 35. Новиков, 44. Гирдвайнис, 78. Антон, 81. Дяк, 82.

Удаление: Новиков, 89.

Судья: Гвида (Италия).

17 ноября. Плоешти. Стадион "Ilie Oana".

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