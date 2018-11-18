Румыния обыграла Литву, литовцы вылетели в дивизион D

Сборная Румынии обыграла сборную Литвы (3:0) в матче группового турнира дивизиона С Лиги наций. У победителей забивали Джордже Пушкаш, Клаудиу Кешеру и Николае Станчу. У гостей в концовке матча был удален Арвидас Новиков.
Литва проиграла все матчи и с нулем очков досрочно вылетала в лигу D, заняв последнее место. Румыния занимает второе место в четвертой группе.
Лига наций
Дивизион С
Группа 4
Румыния - Литва - 3:0 (1:0)
Голы: Пушкаш, 7 (1:0). Кешеру, 47 (2:0). Станчу, 65 (3:0).
Румыния: Тэтэрушану, Моци, Сэпунару, Бензар, Кипчу (Дяк, 65), Максим, Станчу (Чикылдэу, 72), Антон, Банку, Кешеру (Хаджи, 68), Пушкаш.
Литва: Шеткус, Вайткунас, Гирдвайнис, Баравикас, Жулпа, Сиргедас, Петравичюс (Казлаускас, 80), Воробьев, Шимкус (Сливка, 65), Черных (Шярнас, 74), Новиков.
Предупреждения: Банку, 25. Пушкаш, 35. Новиков, 44. Гирдвайнис, 78. Антон, 81. Дяк, 82.
Удаление: Новиков, 89.
Судья: Гвида (Италия).
17 ноября. Плоешти. Стадион "Ilie Oana".
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