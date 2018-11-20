Румменигге поздравил Левандовски и Мюллера. Они достигли отметки в 100 матчей за национальные сборные

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поздравил форварда Роберта Левандовски и полузащитника Томаса Мюллера с достижением отметки в 100 матчей за национальные сборные. Он добавил, что в клубе гордятся иметь в составе таких исключительных игроков.

- Я хочу поздравить Роберта и Томаса от имени "Баварии", - приводит пресс-служба клуба слова Румменигге. - 100 матчей за национальную сборную - это особенное и фантастическое достижение. "Бавария" гордится иметь в своем составе таких исключительных футболистов.

Левандовски дебютировал в составе сборной Польши в сентябре 2008 года. С декабря 2014 года он является капитаном команды. На счету форварда 55 голов в 102-х матчах. По этому показателю он является рекордсменом сборной за всю ее историю.

Мюллер дебютировал за бундестим 3 марта 2010 года в товарищеском матче против Аргентины (0:1). В составе сборной Германии он становится бронзовый призером (2010) и победителем (2014) чемпионата мира, обладателем Золотой бутсы чемпионата мира 2010-го года (5 мячей + 3 передачи) и лучшим молодым игроком турнира. Также полузащитник является двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2012, 2016) и находится на 10-м месте в списке лучших бомбардиров сборной Германии - 38 голов.

💯!

„Ich möchte @lewy_official & @esmuellert_ im Namen des #FCBayern sehr herzlich gratulieren. 100 Länderspiele sind etwas ganz Besonderes und eine fantastische Marke! Der FC Bayern ist sehr stolz, diese beiden außergewöhnlichen Fußballer in seinen Reihen zu haben." #Rummenigge pic.twitter.com/ljBntsCjaN – FC Bayern München (@FCBayern) 20 ноября 2018 г.

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