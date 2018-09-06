Турция - Россия: смотрите видеотрансляцию матча на сайте "СЭ"!

Артем Дзюба и сборная России: первый матч после ЧМ-2018. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Национальная команда стартует в Лиге наций – новом турнире, который организован УЕФА. В группе 2 дивизиона B россияне сыграют по два раза (дома и в гостях) с Турцией и Швецией.

В первом матче Лиги наций сборная России встречается с Турцией в гостях. Игра пройдет в Трабзоне, начало – в 21.45 по московскому времени.

Следить за матчем Турция – Россия в прямом эфире на любом удобном устройстве вы сможете с помощью видеотрансляции на сайте "СЭ". Она будет доступна на этой странице. Присоединяйтесь!

Подробнее о Лиге наций, формате турнира и его участниках можно узнать здесь. Турнирные таблицы, расписание матчей, календарь и результаты игр – здесь.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 21.45.