Россия в Лиге наций-2020/21 снова сыграет в дивизионе В. С Польшей, Чехией, Финляндией и Австрией

Сборная России не сумела выйти в элитный дивизион А и в Лиге наций-2020/21 снова выступит в дивизионе В. Там компанию ей составят, к примеру, команды Австрии, Польши, Исландии, Финляндии, Чехии, Норвегии, Хорватии, Германии, Уэльса.

Две из них станут нашими соперниками по группе. Во втором турнире Лиги наций не будут разыгрываться путевки на Евро. Есть вероятность, что победителю предоставят место в финальном турнире ЧМ-2022. Но окончательно этот вопрос еще не решен. (Александр Бобров)

Лига наций: турнирные таблицы дивизионов, календарь и результаты матчей