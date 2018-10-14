Россия – Турция: прямая трансляция, видео – в 19.00

Сегодня национальная команда России сыграет в 3-м туре нового турнира – Лига наций. Соперник команды Станислава Черчесова – сборная Турции, которой руководит Мирча Луческу. Матч пройдет в Сочи на арене "Фишт", стартовый свисток прозвучит в 19.00 по Москве. Кроме россиян и турков в группе выступает команда Швеция.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Турция.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Россия – Турция: трансляция