Россия - Турция: Черышев забил 6 голов в 9 последних матчах за сборную. В первых 11 - ноль

Полузащитник сборной России Денис Черышев забил гол в матче группового турнира Лиги наций против Турции, сделав счет 2:0. Для хавбека "Валенсии" это шестой гол за национальную команду. Примечательно, что все свои мячи он провел в последних девяти играх. В первых 11 встречах ему не удалось отличиться.

Черышев дебютировал в сборной России в 2012 году в игре с США (2:2). Свои первые два мяча он провел в матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0). С четырьмя голами он стал лучшим бомбардиром сборной на турнире.