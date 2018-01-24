Россия сыграет против Швеции, Украина – против Чехии в дивизионе B Лиги наций

В швейцарской Лозанне проходит жеребьевка Лиги наций. Этот турнир призван заменить товарищеские матчи сборных и будет проводиться каждые два года.

Только что завершилась жеребьевка второго по силе дивизиона турнира – лиги B. Напомним, что сборная России не могла оказаться в одной группе с Украиной.

Группа 1: Чехия, Украина, Словакия.

Группа 2: Турция, Швеция, РОССИЯ.

Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия.

Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.

Четыре победителя групп выйдут в первый дивизион (лигу А), четыре аутсайдера опустятся в третий дивизион (лигу С). Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Лига наций впервые пройдет с сентября по ноябрь 2018 года. Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября 2018 года, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября.

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