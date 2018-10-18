Россия - Швеция: крутая атмосфера возле стадиона

Официальный Твиттер сборной России опубликовал видео развлекательной программы для болельщиков перед матчем Лиги наций против Швеции. Фанаты смогли посмотреть выступления артистов, сфотографироваться с портретом Артема Дзюбы, поиграть в настольный футбол, поесть национальные шведские блюда.
Игра состоялась на стадионе "Калининград" и завершилась вничью - 0:0. Три дня спустя россияне обыграли Турцию (2:0) и практически гарантировали себе первое место в группе и выход в элитный дивизион Лиги наций.
Встреча национальных сборных России и Швеции запомнилась болельщикам не только интересным футболом, но и активностями у стадиона "Калининград" перед стартом игры в рамках программы Match day. Подробности - в нашем сюжете. #СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда #РоссияШвеция pic.twitter.com/qaPT1GI4YB– Сборная России (@TeamRussia) 18 октября 2018 г.