13:21 | Футбол — Лига наций

Россия - Швеция: крутая атмосфера возле стадиона

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Официальный Твиттер сборной России опубликовал видео развлекательной программы для болельщиков перед матчем Лиги наций против Швеции. Фанаты смогли посмотреть выступления артистов, сфотографироваться с портретом Артема Дзюбы, поиграть в настольный футбол, поесть национальные шведские блюда. 

Игра состоялась на стадионе "Калининград" и завершилась вничью - 0:0. Три дня спустя россияне обыграли Турцию (2:0) и практически гарантировали себе первое место в группе и выход в элитный дивизион Лиги наций.

 

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