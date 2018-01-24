Россия против Турции, Германия против Голландии. Итоги жеребьевки Лиги наций

В швейцарской Лозанне прошла жеребьевка Лиги наций. Этот турнир призван заменить товарищеские матчи сборных и будет проводиться каждые два года. Сборная России выступит во втором по силе дивизионе – лиге B. Ее соперниками по группе стали Швеция и Турция.

ЛИГА D

Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.

Группа 2: Сан-Марино, Молдавия, Люксембург, Белоруссия.

Группа 3: Мальта, Косово, Фарерские острова, Азербайджан.

Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.

Победители каждой из групп этого дивизиона перейдут в более высокий – лигу C. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

ЛИГА С

Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия.

Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия.

Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения.

Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния.

Четыре победителя групп этого дивизиона выйдут в лигу В, четыре аутсайдера опустятся в лигу D. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

ЛИГА B

Группа 1: Чехия, Украина, Словакия.

Группа 2: Турция, Швеция, РОССИЯ.

Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия.

Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.

Четыре победителя групп этого дивизиона выйдут в лигу А, четыре аутсайдера опустятся в лигу С. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

ЛИГА А

Группа 1: Голландия, Франция, Германия.

Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия.

Группа 3: Польша, Италия, Португалия.

Группа 4: Хорватия, Англия, Испания.

Четыре аутсайдера элитного дивизиона опустятся в лигу В. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Лига наций впервые пройдет с сентября по ноябрь 2018 года. Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября 2018 года, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября.

Онлайн жеребьевки Лиги Наций