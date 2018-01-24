Россия против Турции, Германия против Голландии. Итоги жеребьевки Лиги наций

В швейцарской Лозанне прошла жеребьевка Лиги наций. Этот турнир призван заменить товарищеские матчи сборных и будет проводиться каждые два года. Сборная России выступит во втором по силе дивизионе – лиге B. Ее соперниками по группе стали Швеция и Турция.
ЛИГА D
Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.
Группа 2: Сан-Марино, Молдавия, Люксембург, Белоруссия.
Группа 3: Мальта, Косово, Фарерские острова, Азербайджан.
Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.
Победители каждой из групп этого дивизиона перейдут в более высокий – лигу C. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.
LEAGUE C ✅#NationsLeague– UEFA Nations League (@UEFAEURO) 24 января 2018 г.
👉 https://t.co/qvCl76dWvT pic.twitter.com/aH8rZkrCKd
ЛИГА С
Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия.
Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия.
Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения.
Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния.
Четыре победителя групп этого дивизиона выйдут в лигу В, четыре аутсайдера опустятся в лигу D. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.
LEAGUE C ✅#NationsLeague– UEFA Nations League (@UEFAEURO) 24 января 2018 г.
👉 https://t.co/qvCl76dWvT pic.twitter.com/aH8rZkrCKd
ЛИГА B
Группа 1: Чехия, Украина, Словакия.
Группа 2: Турция, Швеция, РОССИЯ.
Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия.
Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.
Четыре победителя групп этого дивизиона выйдут в лигу А, четыре аутсайдера опустятся в лигу С. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.
LEAGUE B ✅#NationsLeague– UEFA Nations League (@UEFAEURO) 24 января 2018 г.
👉 https://t.co/qvCl76dWvT pic.twitter.com/bqpUoyOkyQ
ЛИГА А
Группа 1: Голландия, Франция, Германия.
Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия.
Группа 3: Польша, Италия, Португалия.
Группа 4: Хорватия, Англия, Испания.
Четыре аутсайдера элитного дивизиона опустятся в лигу В. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.
LEAGUE A ✅#NationsLeague– UEFA Nations League (@UEFAEURO) 24 января 2018 г.
👉https://t.co/qvCl76dWvT pic.twitter.com/iFOquFj4Y3
Лига наций впервые пройдет с сентября по ноябрь 2018 года. Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября 2018 года, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября.
ale78000
Kol1979 И что же в группе А делает Голландия?/////// И что же в лиге В делает Россия?
15:57
fksm
Если из своих групп выйдут Россия и Украина,то по-любому играть придётся..будет весело
15:34
spetrov
Интересное начинание. Посмотрим, что из этого выйдет.
15:28
Разбанен досрочно
без шансов для солдафона, которого, скорее всего, к тому времени уже турнут. и тем не менее...
15:07
Kol1979
И что же в группе А делает Голландия?
15:06