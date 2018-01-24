14:50 | Футбол — Лига наций

Россия против Турции, Германия против Голландии. Итоги жеребьевки Лиги наций

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В швейцарской Лозанне прошла жеребьевка Лиги наций. Этот турнир призван заменить товарищеские матчи сборных и будет проводиться каждые два года. Сборная России выступит во втором по силе дивизионе – лиге B. Ее соперниками по группе стали Швеция и Турция.

ЛИГА D

Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.

Группа 2: Сан-Марино, Молдавия, Люксембург, Белоруссия.

Группа 3: Мальта, Косово, Фарерские острова, Азербайджан.

Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.

Победители каждой из групп этого дивизиона перейдут в более высокий – лигу C. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

ЛИГА С

Группа 1: Израиль, Албания, Шотландия.

Группа 2: Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия.

Группа 3: Кипр, Болгария, Норвегия, Словения.

Группа 4: Литва, Черногория, Сербия, Румыния.

Четыре победителя групп этого дивизиона выйдут в лигу В, четыре аутсайдера опустятся в лигу D. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

ЛИГА B

Группа 1: Чехия, Украина, Словакия.

Группа 2: Турция, Швеция, РОССИЯ.

Группа 3: Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия.

Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.

Четыре победителя групп этого дивизиона выйдут в лигу А, четыре аутсайдера опустятся в лигу С. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

ЛИГА А

Группа 1: Голландия, Франция, Германия.

Группа 2: Исландия, Швейцария, Бельгия.

Группа 3: Польша, Италия, Португалия.

Группа 4: Хорватия, Англия, Испания.

Четыре аутсайдера элитного дивизиона опустятся в лигу В. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Лига наций впервые пройдет с сентября по ноябрь 2018 года. Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября 2018 года, второго тура – 9-11 сентября, третьего тура – 11-13 октября, четвертого тура – 14-16 октября, пятого тура (для групп C и D) – 15-17 ноября, шестого тура (для групп C и D) – 18-20 ноября.

Онлайн жеребьевки Лиги Наций

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Материалы сюжета: Лига наций. Первая жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ale78000

Kol1979 И что же в группе А делает Голландия?/////// И что же в лиге В делает Россия?

15:57

fksm

Если из своих групп выйдут Россия и Украина,то по-любому играть придётся..будет весело

15:34

spetrov

Интересное начинание. Посмотрим, что из этого выйдет.

15:28

Разбанен досрочно

без шансов для солдафона, которого, скорее всего, к тому времени уже турнут. и тем не менее...

15:07

Kol1979

И что же в группе А делает Голландия?

15:06