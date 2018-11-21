Россия проиграла Швеции. Сборная не вышла в дивизион A Лиги наций

Сборная России проиграла Швеции в гостях в заключительном матче группового турнира дивизиона B Лиги наций – 0:2.

Счет на 41-й минуте открыл Виктор Линделеф. Во второй половине на 72-й минуте преимущество шведов удвоил Маркус Берг.

Швеция выиграла группу – при равенстве очков (по 7) северяне обошли Россию по результатам личным встреч (0:0 в Калининграде).

Команда Станислава Черчесова не получила повышения – она останется во втором дивизионе турнира УЕФА.

Лига наций

Дивизион B

6-й тур

Группа 2

Швеция – Россия – 2:0 (1:0)

Голы: Линделеф, 41 (1:0). Берг, 72 (2:0).

Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Ларссон, К.Ольссон (Гвидетти, 89), Юханссон, Классон (Свенссон, 80), Март.Ольссон (Телин, 71), Берг.

Россия: Лунев, Набабкин, Джикия, Нойштедтер, Игнатьев, Газинский, Кузяев, Ионов (Заболотный, 69), Ерохин (Ари, 77), Полоз (Камболов, 46), Дзюба.

Предупреждение: Джикия, 43.

Судьи: Бастьен. Акетт, Закрани, Летексье, Мигельгорри (все – Франция).

20 ноября. Стокгольм. Стадион "Френдс Арена".

Швеция – Россия: онлайн-трансляция матча

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