Россия проиграла Швеции. Сборная не вышла в дивизион A Лиги наций

Сборная России проиграла Швеции в гостях в заключительном матче группового турнира дивизиона B Лиги наций – 0:2.
Счет на 41-й минуте открыл Виктор Линделеф. Во второй половине на 72-й минуте преимущество шведов удвоил Маркус Берг.
Швеция выиграла группу – при равенстве очков (по 7) северяне обошли Россию по результатам личным встреч (0:0 в Калининграде).
Команда Станислава Черчесова не получила повышения – она останется во втором дивизионе турнира УЕФА.
Лига наций
Дивизион B
6-й тур
Группа 2
Швеция – Россия – 2:0 (1:0)
Голы: Линделеф, 41 (1:0). Берг, 72 (2:0).
Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Ларссон, К.Ольссон (Гвидетти, 89), Юханссон, Классон (Свенссон, 80), Март.Ольссон (Телин, 71), Берг.
Россия: Лунев, Набабкин, Джикия, Нойштедтер, Игнатьев, Газинский, Кузяев, Ионов (Заболотный, 69), Ерохин (Ари, 77), Полоз (Камболов, 46), Дзюба.
Предупреждение: Джикия, 43.
Судьи: Бастьен. Акетт, Закрани, Летексье, Мигельгорри (все – Франция).
20 ноября. Стокгольм. Стадион "Френдс Арена".
Гол шведов в концовке первого тайма.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 ноября 2018 г.
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📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/asBgfFog6x
⚽ Маркус Берг удваивает счёт.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 ноября 2018 г.
💻 Подключайтесь к трансляции на https://t.co/7AhUqatvSL
📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/otRpAovpOD
Швеция – Россия: онлайн-трансляция матча
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/by-league/449/