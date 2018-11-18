Роналд Куман: "Против сборной Германии играть сложно, они непредсказуемы"

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман заявил, что его команда будет настраиваться на победный исход в матче Лиги наций против Германии. 55-летний специалист назвал немцев непредсказуемым коллективом.

– Мы должны настраиваться на победу, а если это не получится, то нужно постараться не проиграть, – приводит слова Кумана Football Oranje. – Голландия будет реализовывать максимальное количество голевых моментов. Считаю, что играть против Германии сложнее, чем с Францией, потому что немцы играют непредсказуемо. К этому надо быть готовым.

Германия – Голландия: Лига наций, 19 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22:45 (мск).