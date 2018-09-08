Роман Зобнин: "Конфетти? Я не обращал внимания на это"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин после победы над Турцией (2:1) в матче Лиги наций рассказал, что конфетти совсем не мешали игре, так как все футболисты были в равных условиях. Также игрок отметил атмосферу на стадионе в Трабзоне.

– Как вам атмосфера на трибунах?

– Хорошая атмосфера. В Турции уже не первый раз играем. Первый раз, помню, был полный стадион, хорошая атмосфера, все поддерживали Турцию. Но мы все ребята опытные, привыкшие играть на выезде. Поэтому нам хорошо играть при такой атмосфере.

– Обидно было отыграть хороший первый тайм, а потом пропустить гол?

– Этот гол нас немного психологически убил. Хорошо, что во втором тайме сразу в начале второго тайма забили гол. В конце уже подсели, сил не хватало, играли по счету.

– Какого играть на поле, усыпанном конфетти?

– На самом деле я совсем не обращал внимания на это. Ничего страшного. Все в равных условиях.

– Наших болельщиков было слышно?

– Да, конечно. Спасибо тем, кто приехал, поддержал нас. Для нас очень важно то, что болельщики приходят на выездные матчи. Всем спасибо и ждем всех в Ростове.

Роман Зобнин: "В конце матча подсели и играли по счету" pic.twitter.com/Zi3aUpdD1R – Сборная России (@TeamRussia) 8 сентября 2018 г.

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