Роман Еременко не вызван в сборную Финляндии

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва не вызвал полузащитника "Спартака" Романа Еременко на матчи Лиги наций против Эстонии и Греции. Хавбек недавно вернулся в футбол после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В организме игрока был обнаружен кокаин. Последнюю на данный момент игру Еременко провел 2 октября в составе ЦСКА против "Ростова" (0:2).

- Роман скажет, хочет ли он продолжать карьеру в сборной. Сейчас я не могу вызвать его в команду, потому что он не играл два года, - цитирует svenska.yle.fi Канерву.

Еременко провел за сборную Финляндии 66 матчей и забил 5 голов.

С Эстонией Финляндия сыграет 12 октября на выезде, с Грецией - 15 октября дома.