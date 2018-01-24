Ролан Гусев: "Луческу будет по-особенному настраивать игроков сборной Турции на матч с Россией"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев считает, что главный тренер команды Турции Мирча Луческу будет по-особенному настраивать игроков на матч против россиян в Лиге наций. По его мнению, специалист захочет доказать, что не в нем были причины неудач "Зенита".

В среду состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная России сыграет в лиге В во второй группе с командами Швеции и Турции. Календарь встреч будет опубликован позднее.

– Лига наций – очень серьезный турнир, – сказал Гусев. – Думаю, что все команды будут играть на полную. Платини хорошо придумал, мне нравится. Что касается группы, то непростые команды нам попались. Наверное, все три сборные примерно равны по уровню, явного фаворита точно нет.

– Как считаете, для Луческу не будет принципиален матч с Россией? Скажем честно, у специалиста не все получилось в "Зените".

– Да где он только не работал, для него встреча с любой командой Европы будет принципиальной. Но какой-то особый настрой, наверное, будет. Вы правы, что у Мирчи далеко не все получилось в России. Будет реваншистское настроение. Думаю, и игроков Луческу будет настраивать по-особенному. Ему необходимо выиграть у россиян, чтобы доказать, что не в нем была причина плохих результатов "Зенита".

Луческу возглавлял "Зенит" с мая 2016-го по июнь 2017-го. Под его руководством петербуржцы завоевали Суперкубок России и заняли третье место в чемпионате России. (Павел ГУРЕВИЧ)