Роберто Мартинес: "Швейцария в матче с Бельгией поймала кураж"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча Лиги наций против Швейцарии (2:5) отметил, что его команда позволила сопернику поймать кураж. Эта победа позволила швейцарцам обойти бельгийцев по личным встречам и выйти в полуфинал турнира.

- Мы здорово начали: забили два гола и контролировали игру. То, что случилось потом, думаю, характерно для футбола, ведь, по сути, это был матч плей-офф, - приводит пресс-служба УЕФА слова Мартинеса. - Швейцарии пришлось идти вперед большими силами, и они поймали кураж.

После гола, пропущенного с пенальти, мы перестали надежно обороняться, предоставляли сопернику много свободных зон. При счете 2:1 мы пытались вновь взять игру под контроль, но не получилось, и это разочаровывает.