Роберто Манчини: "Жаль, что Роналду не сыграет с Португалией"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что сожалеет об отсутствии форварда Криштиану Роналду в составе национальной команды Португалии.

- Криштиану - один из лучших игроков в мире, - приводит слова Манчини Goal. - Конечно, его присутствие на поле меняет игру, ведь он обладает уникальными навыками. Но у Португалии есть и другие экстраординарные игроки в линии атаки. Конечно, нам жаль, что Роналду не сыграет. С ним зрелище на поле было бы более впечатляющим.

Португалия занимает 1-е место в группе 3 Лиги А, Италия с 4 баллами располагается на 2-й строчке.

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