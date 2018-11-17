18:17 | Футбол — Лига наций

Роберто Манчини: "Жаль, что Роналду не сыграет с Португалией"

Обсудить
1

Главный тренер сборной Италии  Роберто Манчини признался, что сожалеет об отсутствии форварда Криштиану Роналду в составе национальной команды Португалии

- Криштиану - один из лучших игроков в мире, - приводит слова Манчини Goal. - Конечно, его присутствие на поле меняет игру, ведь он обладает уникальными навыками. Но у Португалии есть и другие экстраординарные игроки в линии атаки. Конечно, нам жаль, что Роналду не сыграет. С ним зрелище на поле было бы более впечатляющим.

Португалия занимает 1-е место в группе 3 Лиги А, Италия с 4 баллами располагается на 2-й строчке.

Италия - Португалия

Все о Лиге наций - здесь

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...