03:54 | Футбол — Лига наций

Роберто Манчини: "Италия доминировала в матче с Португалией"

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Главный тренер сборной Италии  Роберто Манчини - о матче со сборной Португалии (0:0) в Лиге наций.

- В футболе забитые мячи - это важная деталь, - цитирует специалиста Football Italia. - Мы доминировали, а затем сбросили темп после 70 минут, что было вполне ожидаемо - мы не можем играть все 90 минут на их половине поля. Для Италии это, несомненно, шаг вперед по сравнению с матчем с Польшей, поскольку Португалия, разумеется, сильнее Польши. Мы доминировали на протяжении этой игры. Мы играли на результат и, кроме того, предоставили важный опыт молодым футболистам.

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Италия - Португалия

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/nation-league/

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