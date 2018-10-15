Роберто Манчини: "Было бы несправедливо, если бы матч с Польшей закончился со счетом 0:0"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после матча Лиги наций против Польши (1:0) отметил, что команда доминировала и должна была забивать гол раньше. Итальянцы открыли счет на 92-й минуте встречи.

- Мы доминировали в этой игре и должны были забивать раньше, - приводит Football Italia слова Манчини. - Было бы несправедливо, если бы матч завершился со счетом 0:0. Парни старались изо всех сил.

В футболе так бывает, что ты забиваешь заслуженный гол на последних минутах. Но все могло закончиться и хуже.