Ринат Билялетдинов: "Если сборная сформирует боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, выступление в Лиге Наций можно считать успешным"

Бывший главный тренер "Рубина" и "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от старта сборной России в Лиге Наций.

- Лига наций – новый турнир, который я называю подводящим к квалификации чемпионата Европы 2020 года. Это соревнование позволяет национальной команде экспериментировать, - цитируют "Известия" Билялетдинова. - Даже если наша сборная не займет первое место в своей группе, но сумеет сформировать боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, это выступление можно будет признать успешным.

Турция – Россия: Лига наций по футболу, 7 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 21.45 (мск)

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