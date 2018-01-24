РФС в первую очередь будет рассматривать регионы для проведения матчей Лиги наций

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сказал, что организация еще не решила, в каких городах сборная России проведет домашние матчи Лиги наций. В среду, 24 января, состоялась жеребьевка нового турнира УЕФА, по итогам которой соперниками команды Станислава Черчесова стали Швеция и Турция.

– Вопрос с местом проведения матчей еще только предстоит обсудить, но мы понимаем, что у нас есть наследие чемпионата мира, так что выбор теперь очень большой, – цитирует ТАСС Алаева. – Это будут приятные хлопоты. Мы всегда говорили, что хотим, чтобы сборную видели не только в Москве и Санкт-Петербурге, так что, прежде всего, будем рассматривать варианты с другими регионами.

Матчи Лиги наций пройдут в сентябре-ноябре 2018 года. Календарь игр будет утвержден позднее.

Россия сыграет с Турцией и Швецией. Итоги жеребьевки лиги наций //

Станислав Черчесов – о Лиге наций: "Наш главный приоритет – подготовка к ЧМ-2018"