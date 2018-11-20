РФС опроверг информацию о том, что полицейские обыскивали россиян перед матчем Швеция - Россия

Российский футбольный союз (РФС) заявил, что информация о массовом досмотре российских болельщиков в метро Стокгольма не соответствует действительности. Ранее телеграм-канал OnlineOnTour сообщал о том, что полиция Стокгольма усилила меры безопасности перед матчем Лиги наций Швеция - Россия.

По данным источника, ближе к вечеру россияне собрались в одном из кафе шведской столицы. Туда подъехал микроавтобус с полицией внутри. При посадке в метро стражи правопорядка обыскивали и задерживали болельщиков сборной. Через некоторое время все были отпущены.

Эта информация была опровергнута пресс-службой РФС.

- Информация о массовом досмотре российских болельщиков в метро Стокгольма не соответствует действительности. Возможно, это был единичный случай. По крайней мере никто из болельщиков сборной России по данному инциденту не обращался, - приводит ТАСС заявление пресс-службы РФС.

Швеция – Россия: онлайн-трансляция