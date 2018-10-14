Раз-два-три! Черышев, Головин и Гильерме организовали гол России в ворота Турции за 11 секунд

Сборная России удвоила преимущество в матче группового турнира Лиги наций против Турции после быстрой и эффектной атаки.

На 78-й минуте голевой выпад начал вратарь Гильерме, далеко выбросивший мяч рукой на хавбека Александра Головина. Тот ускорился от центра поля и после рывка с тремя касаниями прострелил в штрафную. Нападающий Денис Черышев в одно касание переправил мяч в ворота.

От ввода мяча Гильерме до точного удара Черышева прошло 11 секунд.

Гильерме начинает голевую атаку.

Александр Головин берет мяч под контроль в центре поля..

Александр Головин после трех касаний в ходе рывка к чужой штрафной делает прострел.

Денис Черышев отправляет мяч в ворота.

Гол Дениса Черышева.

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