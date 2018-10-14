Раз-два-три! Черышев, Головин и Гильерме организовали гол России в ворота Турции за 11 секунд

Сборная России удвоила преимущество в матче группового турнира Лиги наций против Турции после быстрой и эффектной атаки.
На 78-й минуте голевой выпад начал вратарь Гильерме, далеко выбросивший мяч рукой на хавбека Александра Головина. Тот ускорился от центра поля и после рывка с тремя касаниями прострелил в штрафную. Нападающий Денис Черышев в одно касание переправил мяч в ворота.
От ввода мяча Гильерме до точного удара Черышева прошло 11 секунд.
Гильерме начинает голевую атаку.
Александр Головин берет мяч под контроль в центре поля..
Александр Головин после трех касаний в ходе рывка к чужой штрафной делает прострел.
Денис Черышев отправляет мяч в ворота.
Гол Дениса Черышева.
Результаты опроса
22132 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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