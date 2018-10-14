20:38 14 октября | Футбол — Лига наций

Раз-два-три! Черышев, Головин и Гильерме организовали гол России в ворота Турции за 11 секунд

14 октября. Сочи. Россия - Турция - 2:0. Денис Черышев (справа) празднует гол с Александром Головиным. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Гильерме начинает голевую атаку. Александр Головин берет мяч под контроль в центре поля.. Александр Головин после трех касаний в ходе рывка к чужой штрафной делает прострел. Денис Черышев отправляет мяч в ворота. Гол Дениса Черышева.
14 октября. Сочи. Россия - Турция - 2:0. Денис Черышев (справа) празднует гол с Александром Головиным. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Сборная России удвоила преимущество в матче группового турнира Лиги наций против Турции после быстрой и эффектной атаки.

На 78-й минуте голевой выпад начал вратарь Гильерме, далеко выбросивший мяч рукой на хавбека Александра Головина. Тот ускорился от центра поля и после рывка с тремя касаниями прострелил в штрафную. Нападающий Денис Черышев в одно касание переправил мяч в ворота.

От ввода мяча Гильерме до точного удара Черышева прошло 11 секунд.

Гильерме начинает голевую атаку.
Гильерме начинает голевую атаку.
Александр Головин берет мяч под контроль в центре поля..
Александр Головин берет мяч под контроль в центре поля..
Александр Головин после трех касаний в ходе рывка к чужой штрафной делает прострел.
Александр Головин после трех касаний в ходе рывка к чужой штрафной делает прострел.
Денис Черышев отправляет мяч в ворота.
Денис Черышев отправляет мяч в ворота.
Гол Дениса Черышева.
Гол Дениса Черышева.
Россия - Турция

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Результаты опроса

22132 чел.

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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