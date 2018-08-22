16:11 | Футбол — Лига наций

Промес включен в расширенную заявку сборной Голландии на игры с Перу и Францией


Нападающий "Спартака"  Квинси Промес включен в расширенную заявку сборной Голландии, информирует официальный сайт Королевской федерации футбола Нидерландов. Главный тренер Роналд Куман вызвал 34 футболиста в национальную команду.

Сборная Голландии проведет товарищеский матч с Перу (6 сентября), а затем в Лиге наций встретится с Францией (9 сентября). 

Промес провел 6 матчей за "Спартак" в текущем сезоне, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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