Промес включен в расширенную заявку сборной Голландии на игры с Перу и Францией

Нападающий "Спартака" Квинси Промес включен в расширенную заявку сборной Голландии, информирует официальный сайт Королевской федерации футбола Нидерландов. Главный тренер Роналд Куман вызвал 34 футболиста в национальную команду.
Сборная Голландии проведет товарищеский матч с Перу (6 сентября), а затем в Лиге наций встретится с Францией (9 сентября).
Промес провел 6 матчей за "Спартак" в текущем сезоне, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
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