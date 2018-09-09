23:15 9 сентября | Футбол — Лига наций

Промес "привез" гол в матче с Францией

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Бывший нападающий "Спартака"  Квинси Промес допустил грубую ошибку в матче Лиги наций со сборной Франции, которая стоила команде Голландии пропущенного гола.

На 14-й минуте встречи прилетел к 26-летнему игроку, тот решил сделать головой передачу назад, однако ошибся, в результате отпасовав на ход Блезу Матюиди. Французский полузащитник прострелил, и Кильян Мбаппе спокойно забил с близкого расстояния. 

Промес выступал за "Спартак" с 2014 года, а в конце августа подписал контракт с испанской "Севильей".

 

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