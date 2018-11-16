Прогноз "Фонбет": Франция – фаворит матча с Голландией

16 ноября сборная Голландии сыграет со сборной Франции в рамках 5-го тура Лиги наций. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч Голландия – Франция?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, карточки, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча сборную Франции. На победу команды Дидье Дешама можно поставить с коэффициентом 2.30, на победу Голландии – с коэффициентом 3.00, на ничью – с коэффициентом 3.45. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 89% выбрали Францию, 5% – Голландию, 6% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.80, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.00. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в результативности матча. На тотал больше 2,5 сделали ставку 94% игроков, на тотал меньше 2,5 – 6%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу сборной Франции, ее выбрали 38% клиентов "Фонбет". На тотал больше 2,5 сделали ставку 18% игроков, на тотал больше 2 – 17%. На гол французов поставили 15% клиентов "Фонбет", на то, что Франция не проиграет, – 12%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 500 000 рублей на Франция забьет – да. В среднем на матч ставят 800 рублей.

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