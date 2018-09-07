Прогноз "Фонбет": букмекеры верят в Турцию, игроки – в Россию

7 сентября сборная Турции сыграет со сборной России в матче 1-го тура Лиги наций. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом сборную Турции. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.30, на победу россиян – с коэффициентом 3.45, на ничью – с коэффициентом 3.35. Большинство клиентов "Фонбет", напротив, считает фаворитом встречи сборную России. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 61% выбрал команду Станислава Черчесова, 24% – сборную Мирчи Луческу и 15% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", встреча будет малорезультативной. На тотал больше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 2.30, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 1.62. Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с букмекерами. На тотал больше 2,5 поставили 68% игроков, на тотал меньше 2,5 – 32%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу сборной России, ее предпочли 45% клиентов "Фонбет". 18% игроков поставили на победу сборной Турции, 16% – на то, что россияне не проиграют. 12% клиентов "Фонбет" выбрали ничью, еще 9% поставили на то, что хозяева не проиграют.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 98 000 рублей на победу сборной Турции с форой (0). В среднем на матч ставят 526 рублей.

Сделать ставку