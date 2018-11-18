Прогноз "Фонбет": Англия победит Хорватию

18 ноября сборная Англии на своем поле сыграет со сборной Хорватии в матче 6-го тура Лиги наций. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч Англия – Хорватия?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, карточки, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– По мнению букмекеров "Фонбет", в матче выиграет Англия. На победу команды Гарета Саутгейта можно поставить с коэффициентом 1.90, на победу Хорватии – с коэффициентом 4.15, на ничью – с коэффициентом 3.65. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 83% выбрали Англию, 17% – Хорватию и 4% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.80, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.00. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с тем, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 93% игроков, на тотал меньше 2,5 – 7%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу сборной Англии, ее выбрали 55% клиентов "Фонбет". На то, что команда Гарета Саутгейта не проиграет, поставилили 15% игроков, на тотал больше 2,5 – 13%. Ставку на голы обеих команд выбрали 11% клиентов "Фонбет", на победу Хорватии – 6%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 200 000 рублей на победу сборной Англии с коэффициентом 1.90. В среднем на матч Англии и Хорватии ставят 670 рублей.

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