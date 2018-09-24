Польша наказана частичным закрытием трибун за поведение болельщиков в матче с Италией

Следующий домашний матч сборная Польши проведет при частично закрытых трибунах, сообщает официальный сайт УЕФА. Причина - поведение польских болельщиков во время матча Лиги наций со сборной Италии (1:1).

Сообщается, что поляки позволили себе расистское поведение и использовали пиротехнику. В связи с этим федерация футбола Польши оштрафована на две тысячи евро. Кроме того, следующий домашний матч сборная Польши проведет с закрытым сектором, вмещающим не менее тысячи человек. Его закроют баннером, на котором будет написано #EqualGame (равная игра).

Следующий домашний матч сборная Польши проведет в Лиге наций против сборной Португалии 11 октября.