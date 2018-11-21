Первые слова Станислава Черчесова после матча Швеция - Россия. Что сказал тренер

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Швеции в матче Лиги наций B (0:2) отметил, что команда хотела занять первое место и выйти в выший дивизион.

– Естественно, хотелось пройти дальше, хотели играть в Лиге наций А, - отметил Черчесов в послематчевом флеш-интервью основному вещателю. - Другое дело, что как сложилось, так и сложилось. Очков у нас и у шведов одинаковое количество - по 7, но они нас выиграли, а мы их - нет.

Полоз и Ионов в стартовом составе - это желание играть в атаку. Хотели сыграть на контратаках. Судья две желтые карточки не дал, когда мы могли хорошо выйти. Как раз на Полозе и Ионове фолили. Судья даже не среагировал, не знаю, чем бы это закончилось.

Первый момент голевой хороший имели мы, но к сожалению не забили, а в концовке тайма пропустили стандарт, хотя к ним готовились. О графике игр (у шведов было на два дня меньше на восстановление после встречи с Турцией. - Прим. "СЭ") мы даже не задумывались. Команды готовились по-разному.