Опубликован график подготовки сборной России к матчам с Турцией и Чехией

РФС опубликовал график подготовки сборной России к стартовому матчу Лиги наций против Турции и товарищеской игры против Чехии. С 3 по 5 сентября команда Станислава Черчесова будет заниматься в Новогорске. Вечером 5 сентября сборная вылетит в Трабзон, где проведет одну тренировку на следующий день, а 7 числа сыграет с Турцией.

После матча россияне полетят в Ростов-на-Дону, где будут тренироваться два дня, а 10 сентября сыграют с Чехией.

Полное расписание подготовки сборной России доступно на сайте РФС