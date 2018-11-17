Оливье Жиру: "У Франции нет оправдания"

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру отметил, что его команда не имеет оправданий после поражения от Голландии (0:2) в матче Лиги наций. По его словам, французы знали, насколько опасен этот соперник.

– Мы знали о качестве голландцев, особенно после их победы над Германией, – цитирует AFP Жиру. – Мы были предупреждены, поэтому у нас нет оправдания. Наша команда уступала во всех областях. В первом тайме мы играли слишком низко и не могли координированно прессинговать. Ллорис долго держал нашу команду на плаву.

Надеюсь, эта игра заставит нас отреагировать. Мне 32 года, и я не думаю самоуспокаиваться. Даже наоборот. Я понимаю, как важно возвращаться и работать. Мы не должны сомневаться в себе.