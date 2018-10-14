Ольга Голодец: "Сборная России продолжает нас радовать"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец прокомментировала победу сборной России над командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций.
– Сборная России в обновленном составе продолжает нас радовать и побеждать. Замечательный матч провели игроки, хочется поздравить Станислава Саламовича Черчесова и всю команду. Сборная показывает хороший техничный футбол и играет с полной самоотдачей. После чемпионата мира изменилось и отношение болельщиков, каждый матч полные стадионы и полноценная поддержка игроков. (Александр Рогулев)
Результаты опроса
22132 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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