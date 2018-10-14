Ольга Голодец: "Сборная России продолжает нас радовать"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец прокомментировала победу сборной России над командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций.

– Сборная России в обновленном составе продолжает нас радовать и побеждать. Замечательный матч провели игроки, хочется поздравить Станислава Саламовича Черчесова и всю команду. Сборная показывает хороший техничный футбол и играет с полной самоотдачей. После чемпионата мира изменилось и отношение болельщиков, каждый матч полные стадионы и полноценная поддержка игроков. (Александр Рогулев)