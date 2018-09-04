Облак не сыграет за сборную Словении в Лиге наций из-за травмы

Голкипер сборной Словении Ян Облак не сможет помочь команде в ближайших матчах Лиги наций из-за травмы. Как сообщает Marca, у него травма руки.

Сообщается, что это повреждение беспокоило его еще после матча International Champions Cup против "Арсенала". 6 сентября Словения сыграет с Болгарией в рамках Лиги наций, а 9 сентября - с Кипром.

Срок восстановления вратаря пока неизвестен. Он будет пребывать в расположении "Атлетико".