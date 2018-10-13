Норвегия победила Словению, Бийол вышел на замену

Сборная Норвегии с минимальным счетом победила Словению в матче группового турнира Лиги наций (1:0). Единственный гол забил полузащитник Уле Сельнес.
За сборную Словении дебютировал хавбек ЦСКА Яка Бийол. Он получил желтую карточку на 84-й минуте.
Лига наций C
Группа 3
Норвегия - Словения - 1:0 (1:0)
Гол: Сельнес, 45+5.
Норвегия: Ярстейн, Ховланд, Эльабделлауи, Алеесами, Ростед, Хенриксен, Сельнес, Йохансен (Фоссум, 80), М.Эль-Юнусси (Линнес, 90+3), Т.Эль-Юнусси (Йонсен, 75), Кинг.
Словения: Белец, Йокич, Мевля, Скубиц, Крайнц (Митрович, 9), Крхин, Зайц, Чрнигой (Иличич, 61), Штулац (Бийол, 46), Безяк, Шпорар.
Предупреждения: Т.Эль-Юнусси, 44. Бийол, 84.
13 октября. Осло. Стадион "Ullevaal".
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