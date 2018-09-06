Норвегия обыграла Кипр, Словения уступила Болгарии

Норвегия на своем поле в матче Лиги наций обыграла Кипр (2:0), Словения в домашней встрече уступила Болгарии (1:2).

Лига наций C

Группа 3

Норвегия – Кипр – 2:0 (2:0)

Голы: Йохансен, 21 (1:0). Йохансен, 42 (2:0).

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Айер, Мелинг, Нордтвейт, Хенриксен, Йохансен (Фоссум, 72), М.Эль-Юнусси, Берге (Сельнес, 69), Кинг (Т.Эль-Юнусси, 90), Йонсен.

Кипр: Пардо, Меркис, Деметриу, Василиу (Эфрем, 46), Лаифис, Кусулос, Артиматас, Кириаку (Кастанос, 77), Маргаса (Иоанну, 82), Сотириу, Папулис.

Предупреждения: Лаифис, 41. Эльабделлауи, 44. Эфрем, 84.

Судья: Ковач (Румыния).

6 сентября. Осло. Стадион Ullevaal.

Словения – Болгария – 1:2 (1:1)

Голы: Краев, 3 (0:1). Зайц, 40 (1:1). Краев, 59 (1:2).

Словения: Белец, Йокич, Мевля, Скубиц, Струна, Крхин (Безяк, 66), Кампль (Дервишевич, 83), Куртич, Зайц, Вербич, Шпорар (Матавж, 73).

Болгария: Илиев, Бандаловски, Бодуров, Божиков (Лясков, 46), Чорбаджийски, И.Попов, Костадинов, Неделев (Горанов, 82), Славчев, Десподов, Краев (Райнов, 72).

Предупреждения: Десподов, 14. Славчев, 50. Крхин, 51. Скубиц, 62.

Судья: Масса (Италия).

6 сентября. Любляна. Стадион Stozice Stadium.

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