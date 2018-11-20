Норвегия обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций

Завершились матчи последнего тура в третьей группе дивизиона С Лиги наций.

Сборная Норвегии на выезде обыграла команду Кипра - 2:0. У победителей дубль сделал Ола Камара. В параллельном матче Болгария и Словения сыграли вничью - 1:1.

Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место, вышла в дивизион С и гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 если не пробьется через основной турнир. Болгария на втором месте с 11 очками. У Кипра пять очков и третья позиция. Сборная Словении с тремя очками заняла последнее место и вылетела в дивизион D.

Лига наций

Дивизион С

Группа 3

6-й тур

Кипр - Норвегия - 0:2 (0:1)

Голы: Камара, 36 (0:1). Камара, 48 (0:2).

Кипр: Панаги, Меркис, Сиелис, Иоанну, Лаифис, Кусулос, Авраам (Эфрем, 61), Артиматас, Кириаку (Филакту, 78), Кастанос, Захариу (Макрис, 84).

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Ростед, Мелинг, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнес, Фоссум (Эдегор, 45), М.Эль-Юнусси, Т.Эль-Юнусси (Серлот, 71), Камара (Берге, 90+2).

Предупреждения: М.Эль-Юнусси, 42. Камара, 66.

Удаления: Сиелис, 80. М.Эль-Юнусси, 90.

Судья: Вод (Венгрия).

19 ноября. Никосия. Стадион "GSP".

Болгария - Словения - 1:1 (0:0)

Голы: Иванов, 68 (1:0). Зайц, 75 (1:1).

Болгария: Петков, Бодуров, Недялков, С.Попов, Божиков, И.Попов, Димитров (Иванов, 64), Костадинов, Славчев, Делев (Занев, 73), Костов (Василев, 59).

Словения: Белец, Мевля, Скубиц, Струна, Блажич, Иличич, Дервишевич (Бийол, 57), Зайц (Штулац, 87), Ротман, Вербич (Пожег Ванцаш, 72), Безяк.

Предупреждения: Безяк, 57. С.Попов, 71. Бийол, 90+2.

Судья: Хюсейин Гечек (Турция).

19 ноября. София. Стадион "Vasil Levski National Stadium

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