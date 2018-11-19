Никола Влашич: "Переход в ЦСКА был моим лучшим решением"

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился эмоциями после поражения в матче группового этапа Лиги наций против Англии (1:2), сообщает Slobodna Dalmacija. 21-летний футболист назвал переход в ЦСКА лучшим решением, спортсмен рад выступать за "армейцев".

– Сыграть на "Уэмбли" является мечтой каждого, это сказочный стадион, но результат расстроил, – передает слова Влашича Slobodna Dalmacija. – Я счастлив, что впервые вышел в основном составе, и надеюсь, что подобных матчей будет много. Возможно, что в игре с Испанией удача была на нашей стороне, а сейчас отвернулась. Но не страшно, нам надо сосредоточиться на отборочном турнире к чемпионату Европы.

Я в восторге выступать за ЦСКА. Переход в этот клуб был моим лучшим решением. Надеюсь, что я буду продолжать в том же духе.

В текущем сезоне Влашич сыграл во всех турнирах 17 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.