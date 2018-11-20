Мюллер проводит 100-й матч за сборную Германии

Полузащитник сборной Германии и "Баварии" Томас Мюллер вышел на замену в матче Лиги наций с командой Голландии. Эта игра стала для футболиста 100-й за национальную сборную.

Футболист дебютировал за бундестим 3 марта 2010 года в товарищеском матче против Аргентины (0:1). В составе сборной Германии он становится бронзовый призером (2010) и победителем (2014) чемпионата мира, обладателем Золотой бутсы чемпионата мира 2010-го года (5 мячей + 3 передачи) и лучшим молодым игроком турнира.

Также полузащитник является двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2012, 2016) и находится на 10-м месте в списке лучших бомбардиров сборной Германии - 38 голов.

Напомним, что главный тренер бундестим Йоахим Лев перед матчем против Голландии пообещал купить Мюллеру пиво, если тот сыграет 100-й матч за сборную.

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Лев обещал купить Мюллеру пиво, если тот сыграет 100-й матч за сборную