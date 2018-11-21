"Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания!" Сборная России дала обещание

Сборная России после поражения от Швеции в матче Лиги наций (0:2), которое не позволило выйти в дивизион А турнира, в Твиттере дала обещание болельщикам. Также пресс-служба национальной команды поблагодарила фанатов за поддержку.
"К сожалению, сборная России уступила Швеции, заканчила групповой турнир Лиги наций на втором месте и осталась в Лиге B. Спасибо вам за поддержку, друзья! Впереди - отбор на ЧЕ-2020, и мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания!" - говорится в сообщении.
Лига наций: турнирные таблицы дивизионов, календарь и результаты матчей
К сожалению, @TeamRussia уступает Швеции, заканчивает групповой этап Лиги наций на втором месте и остается в Лиге B. Спасибо вам за поддержку, друзья! Впереди - отбор на ЧЕ-2020, и мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания!#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/PZeIDx6EYc– Сборная России (@TeamRussia) 20 ноября 2018 г.