"Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания!" Сборная России дала обещание

Сборная России после поражения от Швеции в матче Лиги наций (0:2), которое не позволило выйти в дивизион А турнира, в Твиттере дала обещание болельщикам. Также пресс-служба национальной команды поблагодарила фанатов за поддержку.

"К сожалению, сборная России уступила Швеции, заканчила групповой турнир Лиги наций на втором месте и осталась в Лиге B. Спасибо вам за поддержку, друзья! Впереди - отбор на ЧЕ-2020, и мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания!" - говорится в сообщении.

Лига наций: турнирные таблицы дивизионов, календарь и результаты матчей