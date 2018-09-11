Молдавия и Белоруссия голов не забили, в матче сыграли 15 бывших и действующих игроков РПЛ

Молдавия и Белоруссия сыграли вничью в матче группового турнира Лиги наций - 0:0. В игре приняли участие 15 футболистов, имеющих опыт выступления в России. На данный момент цвета российских клубов защищают молдаване Александр Гацкан ("Ростов") и Кэтэлин Карп ("Уфа"), а также белорус Александр Мартынович ("Краснодар").

Также на поле в составе сборной Молдавии появились вратарь Алексей Кошелев (экс-"Кубань"), защитник Александр Епуряну (экс-"Москва", "Динамо", "Крылья Советов" и "Анжи") и хавбек Александр Антонюк (экс-"Рубин").

За Белоруссию сыграли защитники Иван Маевский (экс-"Анжи"), Сергей Политевич (экс-"Крылья Советов"), Игорь Шитов (экс-"Динамо" и "Мордовия"), полузащитники Ренан Брессан (экс-"Алания"), Станислав Драгун (экс-"Крылья Советов", "Динамо", "Оренбург"), Павел Нехайчик (экс-"Динамо", "Томь", "Оренбург"), Игорь Стасевич (экс-"Волга"), Сергей Баланович (экс-"Амкар") и нападающий Антон Сарока (экс-"Рубин").

Еще в одной встрече группы 2 Лиги наций D Люксембург разгромил Сан-Марино. За люксембуржцев первый тайм провел новичок "Уфы" Оливер Тилл.

Лига наций D

Группа 2

Сан-Марино - Люксембург - 0:3 (0:2)

Голы: Шано, 9 (0:1). Жоаким, 45+1 (0:2). Синани, 52 (0:3).

Сан-Марино: Бенедеттини, Д.Симончини, Палацци, Бролли, Баттистини, Грандони, Ринальди, Голинуччи (Лунадей, 88), М.Витайоли, Берарди (Томассини, 72), Гьярди.

Люксембург: Мори, Филиппс, Шано (Ениш, 70), Карлсон, Жоаким, Янс, Мартинс Перейра, О.Тилл (Мутш, 46), Баррейро (В.Тилл, 46), Даниел да Мота, Синани.

Предупреждения: Д.Симончини, 15. Баттистини, 33. Берарди, 41. Гьярди, 65. Мутш, 85. В.Тилл, 88.

Судья: Глова (Словакия).

11 сентября. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".

Молдавия - Белоруссия - 0:0

Молдавия: Кошелев, Епуряну, Посмак, Карп (Кочук, 63), Граур, Рябчук, Гацкан, Ионицэ, Гынсарь, Николаэску (Дамашкан, 67), Антонюк (Плэтикэ, 86).

Белоруссия: Черник, Политевич, Шитов, Мартынович, Володько, Стасевич, Нехайчик (Баланович, 72), Брессан (Кендыш, 77), Драгун, Маевский, Лаптев (Сарока, 59).

Предупреждения: Николаэску, 45. Володько, 73.

Судья: Зебек (Хорватия).

11 сентября. Кишинев. Стадион "Зимбру".

Таблица Лиги наций