Мирча Луческу: "За Россию сыграли четыре молодых футболиста "Зенита", они сделали игру"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после поражения от России (1:2) в стартовом матче Лиги наций попросил болельщиков и журналистов дать его команде немного времени.

- Мы в процессе строительства новой команды, это очень трудная работа, которая требует времени. Россия проделала очень качественную работу, перебегала нас в первом тайме, - цитирует пресс-служба РФС Луческу. - Мы, в свою очередь, провели хороший второй тайм, но нам не хватило совсем немного, чтобы забить второй мяч. У России очень хороший вратарь (Андрей Лунев. - Прим. "СЭ"), отличный пацан, знаю его по "Зениту". В одном из эпизодов он предотвратил наш второй гол. Вообще у нас было два-три хороших шанса сравнять счет. Так проигрывать не стыдно.

За сборную России сыграли четыре молодых футболиста "Зенита" (26-летний Лунев, 25-летний Далер Кузяев, 28-летний Александр Ерохин и 30-летний Артем Дзюба, - Прим. "СЭ"), они сделали игру. Они сыграны, потому что играют в одном клубе. Дайте нам немножко времени, потерпите, и наша молодежь будет играть не хуже. Мы должны приучать нашу молодежь быть командой, а для этого нужно время.

В понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону сборная России проведет товарищескую игру против Чехии.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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