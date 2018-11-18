Мирча Луческу о матче со Швецией: "Нелегко создать команду из молодых игроков"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу - о матче со сборной Швеции (0:1) в Лиге наций. Он считает, что ему непросто добиваться результата с молодыми футболистами.

- Нам не повезло, у нас было три явных момента в первом тайме, - цитирует специалиста Fanatik. - Во второй половине было заметно, что наши футболисты не играют в своих клубах и не смогли сдержать шведов. У нас трем игрокам 21 год. Мы пытаемся куда-то добраться. Трудно создать команду из молодых игроков. Мы играли против команды из 30-летних футболистов. Мы рассматриваем эту игру как урок. Для того, чтобы иметь сильную национальную сборную, нужна конкуренция между игроками. Но они не играют даже в своих собственных командах. Но я все же верю, что создам хорошую команду. Моим игрокам нужно немного больше времени.

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